Подрядчиков проектов развития портов Кубани подозревают в хищении 4 млрд рублей

В ноябре 2024 года в УТ МВД России по ЮФО окончили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ФКУ и направили его в районный суд Краснодарского края. Подрядчика обвиняют в нескольких должностных преступлениях, совершенных при реализации государственных контрактов на развитие объектов транспортной инфраструктуры в Краснодарском и Приморском крае с 2014 по 2019 годы. Ущерб от деятельности фигуранта, а также состоящих с ним в преступном сговоре лиц, составил более 850 млн. руб. Обвиняемый заключен под стражу. Так, на Кубани не выполнили проекты по комплексному развитию Новороссийского транспортного узла, строительству железнодорожных парков и развитию железнодорожной станции Новороссийск, а также созданию сухогрузного района морского порта Тамань.