На Кубани рассмотрят дело о махинациях при развитии транспортной инфраструктуры

На Кубани рассмотрят дело о хищении при развитии транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЮФО.
Фигурантами стали бывшие должностные лица учреждения, находящегося в ведении Минтранса РФ. Уголовное дело было заведено экс-заместителя гендиректора организации за превышение полномочий.
С 2014 по 2016 годы подозреваемый принимал у подрядчика работы по госконтракту о развитии морпорта в Приморском крае. Некачественно выполненные работы приняли и оплатили. Объект же так и не был завершен.
«В результате экономическим интересам государства причинен ущерб на сумму более 260 млн. руб. Подозреваемый задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе УТ МВД РФ по ЮФО.
В ноябре 2024 года завершено расследование дела в отношении бывшего гендиректора этого учреждения. Его обвиняли в нескольких должностных преступлениях при развитии объектов транспортной инфраструктуры на Кубани и Приморском крае.
С 2014 по 2019 годы ущерб от деятельности фигуранта и лиц, состоявших с ним в сговоре, превысил 850 млн рублей. Уголовное дело направили в суд.
Продолжается расследование дел о хищении более 4 млрд рублей подрядчиками. Средства присвоили при развитии Новороссийского транспортного узла, строительстве ж/д парков и развитии ж/д станции Новороссийск, транспортного узла «Восточный-Находка» и создании сухогрузного района морпорта Тамань. Проекты не были выполнены.
«Оперативниками УТ МВД России по ЮФО совместно с ФСБ России проводятся мероприятия, направленные на установление иных причастных лиц к указанным преступлениям», — сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ.