С владельца затонувшего танкера хотят взыскать расходы на очистку от мазута

В начале января «Морспасслужба» подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к владельцу потерпевшего крушение у берегов Черного моря пермского танкера «Волгонефть-212» ООО «Кама Шиппинг». Вторым ответчиком является ООО «Каматрансойл», третьим — ЗАО «Волгатранснефть». Суть требований не обозначена.
«О взыскании расходов за проведение работ по ликвидации разлива нефтепродуктов», — указано в определении суда в электронной картотеке арбитража. Взимаемая денежная сумма не раскрывается.
Также в документе говорится, что исковое заявление пока оставлено без движения до 14 февраля из-за нарушений при подаче: истец не предоставил доказательств о досудебном порядке урегулирования спора с ответчиком.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.