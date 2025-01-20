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Для транспортировки мазута выделили дополнительные емкости — МЧС Кубани

Для транспортировки откаченного мазута с танкера «Волгонефть-239» выделят 30 цистерн в Анапе.

Источник: соцсети

Представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев поделился основными цифрами в работе по ликвидации катастрофы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, что вчера, 19 января, специалисты приступили к откачке топлива из танкера в Темрюкском районе.

Волонтеры и спасатели продолжают мониторинг акватории Черного моря. За сутки, по словам Александра Субочева, проверили 55 кв. километров и обработали 200 метров морской поверхности. Всего с начала работ обследовали больше 2 тысяч кв. километров акватории.

В кормовой части «Волгонефть-239» сейчас ведут откачку нефтепродукта. Для работы подготовили 12 цистерн для вывоза и ожидает прибытие еще 30 емкостей.

«На территории Анапы, Темрюкского района с пляжных территорий собрано и выведено почти 169 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — отметил руководитель пресс-службы ведомства.

Как ранее сообщало информагентство, шторм выбросил на 24 пляжа Анапы новые фрагменты мазута. Работу по отчистке сосредоточили у кромки воды.

экология