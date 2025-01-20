Для транспортировки мазута выделили дополнительные емкости — МЧС Кубани

Волонтеры и спасатели продолжают мониторинг акватории Черного моря. За сутки, по словам Александра Субочева, проверили 55 кв. километров и обработали 200 метров морской поверхности. Всего с начала работ обследовали больше 2 тысяч кв. километров акватории.