Для транспортировки мазута выделили дополнительные емкости — МЧС Кубани

Представитель ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александр Субочев поделился основными цифрами в работе по ликвидации катастрофы, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, что вчера, 19 января, специалисты приступили к откачке топлива из танкера в Темрюкском районе.
Волонтеры и спасатели продолжают мониторинг акватории Черного моря. За сутки, по словам Александра Субочева, проверили 55 кв. километров и обработали 200 метров морской поверхности. Всего с начала работ обследовали больше 2 тысяч кв. километров акватории.
В кормовой части «Волгонефть-239» сейчас ведут откачку нефтепродукта. Для работы подготовили 12 цистерн для вывоза и ожидает прибытие еще 30 емкостей.
«На территории Анапы, Темрюкского района с пляжных территорий собрано и выведено почти 169 тысяч тонн загрязненного песка и грунта», — отметил руководитель пресс-службы ведомства.
Как ранее сообщало информагентство, шторм выбросил на 24 пляжа Анапы новые фрагменты мазута. Работу по отчистке сосредоточили у кромки воды.