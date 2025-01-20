В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками

Ранее в соцсетях была опубликована информация о произошедшей 17 января драке между первоклассниками в школе № 5 города Азнакаево. Отмечалось, что на перемене несколько одноклассников накинулись на одного, били его руками и ногами, в итоге мальчик попал в больницу.