В Татарстане выясняют обстоятельства драки между первоклассниками

КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Полиция устанавливает обстоятельства драки первоклассников в одной из школ Азнакаевского района Татарстана, сообщило МВД по республике.
Ранее в соцсетях была опубликована информация о произошедшей 17 января драке между первоклассниками в школе № 5 города Азнакаево. Отмечалось, что на перемене несколько одноклассников накинулись на одного, били его руками и ногами, в итоге мальчик попал в больницу.
«В дежурную часть ОМВД России по Азнакаевскому району поступило сообщение о том, что в одной из местных школ между учениками произошел конфликт, в результате которого один мальчик получил травмы», — говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение, отмечает ведомство.