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В Ветковском районе женщина-пешеход попала под колеса большегруза

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Ветковском районе женщина-пешеход попала под колеса большегруза, она в реанимации, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло около восьми часов вечера 19 января. 26-летний водитель автомобиля МАЗ на ул. Первомайской в деревне Хальч не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на 55-летнюю женщину-пешехода. По данным областной Госавтоинспекции, она переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого большегруз совершил наезд на опору линии электропередачи.

Травмированная госпитализирована в реанимацию.

В областной ГАИ призывают пешеходов и водителей к неукоснительному соблюдению всех требований ПДД. «Будьте максимально бдительны при подъезде к пешеходным переходам и проявляйте особую осторожность, заблаговременно снижайте скорость и предоставляйте преимущество в движении пешеходам. И пешеходам следует быть более осмотрительными при пересечении проезжей части. Сначала убедитесь, что все водители остановились и предоставляют вам преимущество в движении и только тогда переходите дорогу», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.