В Ветковском районе женщина-пешеход попала под колеса большегруза

В областной ГАИ призывают пешеходов и водителей к неукоснительному соблюдению всех требований ПДД. «Будьте максимально бдительны при подъезде к пешеходным переходам и проявляйте особую осторожность, заблаговременно снижайте скорость и предоставляйте преимущество в движении пешеходам. И пешеходам следует быть более осмотрительными при пересечении проезжей части. Сначала убедитесь, что все водители остановились и предоставляют вам преимущество в движении и только тогда переходите дорогу», — подчеркнули в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.