Обвиняемых в поджоге офиса «Единой России» отпустили из-под домашнего ареста

Как сообщает Properm.ru, домашний арест им был заменен на запрет определенных действий. Им запрещено пользоваться мобильной связью и выходить в интернет. Женщины были задержаны в октябре прошлого года после того, как попытались сжечь офис партии «Единая Россия» в Перми на улице Плеханова, 12. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.