Ричмонд
-2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемых в поджоге офиса «Единой России» отпустили из-под домашнего ареста

Суд Свердловского района Перми изменил меру пресечения в отношении жительниц Гайн Натальи и Екатерины Дегтянниковых.

Источник: соцсети

Как сообщает Properm.ru, домашний арест им был заменен на запрет определенных действий. Им запрещено пользоваться мобильной связью и выходить в интернет. Женщины были задержаны в октябре прошлого года после того, как попытались сжечь офис партии «Единая Россия» в Перми на улице Плеханова, 12. Им было предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества путем поджога.