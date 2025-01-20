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Оперативники ФСБ предотвратили теракт в ростовском СИЗО-1

Сотрудники донского УФСБ задержади СИЗО-1 девятерых арестантов- «игиловцев», планировавших устроить теракт в ростовском СИЗО-1 в мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Действуя под руководством Тамерлана Гиреева, участники запрещенной организации планировали сбежать из камеры, спустившись по канату во внутренний двор учреждения. Затем трое из них должны были украсть оружие и гранаты из оружейного склада, двое, включая Гиреева, — захватить заложников. Оставшимся участникам плана было поручено осаободить содержавшихся в СИЗО фигурантов дела о терроризме. Кроме того, преступники намеревались изготовить зажигательные смеси.

Согласно плану, «игиловцы» собирались получить от правоохранительных органов России «зеленый коридор» и сбежать в Республику Ингушетия. В Кавказском регионе они намеревались примкнуть к местному вооруженному формированию и, воспользовавшись похищенным оружием, участвовать в терактах.

В отношении Рамазана Албекова, Магомеда Алханова, Малика Гандалоева, Даниила Камнева и Адама Кодзоева возбуждены уголовные дела о подготовке теракта, покушении на организацию вооруженного формирования и участии в ТО. Остальные участники неудавшегося побега, включая Гиреева, — ликвидированы.