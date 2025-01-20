Оперативники ФСБ предотвратили теракт в ростовском СИЗО-1

Действуя под руководством Тамерлана Гиреева, участники запрещенной организации планировали сбежать из камеры, спустившись по канату во внутренний двор учреждения. Затем трое из них должны были украсть оружие и гранаты из оружейного склада, двое, включая Гиреева, — захватить заложников. Оставшимся участникам плана было поручено осаободить содержавшихся в СИЗО фигурантов дела о терроризме. Кроме того, преступники намеревались изготовить зажигательные смеси.