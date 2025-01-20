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В школе Батайска из-за замыкания загорелся потолок

Возгорание из-за светодиодной лампы произошло в одной из школ Батайска.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 4 города Батайска утром 20 января произошло небольшое возгорание из-за замыкания светодиодной лампы на потолке. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.

— Пострадавших не было. Образовательный процесс ведется в штатном режиме, — добавил источник.

Напомним, похожий случай с возгоранием светильника на потолке накануне произошел в жилой многоэтажке на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. В этом случае также обошлось без пострадавших.