В школе Батайска из-за замыкания загорелся потолок

В школе № 4 города Батайска утром 20 января произошло небольшое возгорание из-за замыкания светодиодной лампы на потолке. Эту информацию журналисту «КП — Ростов-на-Дону» подтвердил собственный источник, знакомый с ситуацией.
— Пострадавших не было. Образовательный процесс ведется в штатном режиме, — добавил источник.
Напомним, похожий случай с возгоранием светильника на потолке накануне произошел в жилой многоэтажке на улице Горсоветской в Ростове-на-Дону. В этом случае также обошлось без пострадавших.