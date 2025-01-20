«Участок был несвоевременно обработан соляной смесью». Милиция оштрафовала дорожников за жесткое ДТП с маршруткой под Минском

Ранее мы писали о том, что семь человек доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась». Также Минздрав сообщал о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском: «Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы».