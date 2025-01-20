«Участок был несвоевременно обработан соляной смесью». Милиция оштрафовала дорожников за жесткое ДТП с маршруткой под Минском

Милиция выявила нарушения в работе дорожных служб после жесткой аварии с маршрутным такси под Минском, которая произошла 19 января, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Ранее мы писали о том, что семь человек доставлены в больницу после опрокидывания маршрутки под Минском: «Маршрутка вылетела в кювет и опрокинулась». Также Минздрав сообщал о травмах семи пострадавших в жестком ДТП с маршруткой под Минском: «Переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы».
Так, правоохранители выявили нарушения в действиях работника дорожной организации. Установлено, что обслуживаемый участок дороги несвоевременно обработали соляной смесью.
На сотрудника коммунальной службы составили административный материал (ст. 18.32 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) и оштрафовали на 20 базовых величин (840 белорусских рублей в январе 2025-го).
Еще водитель жестко сбил 8-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Солигорске: «Девочка в реанимации».