Нарушителя с уловом на 100 тысяч рублей поймали в Ростовской области

В Ростовской области задержали мужчину с незаконным уловом рыбы на 100 тысяч рублей. Теперь нарушителя могут наказать по уголовной статье, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.
Как уточнили в ведомстве, 38-летнего ранее судимого мужчину поймали в акватории Цимлянского водохранилища. Во время обыска у него нашли две ставные лесковые сети общей длинной 120 метров и 142 рыбы (120 штук — плотва, 22 штуки — судак).
После этого было возбуждено дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание за подобное нарушение закона предполагает до двух лет лишения свободы.