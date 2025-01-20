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Нарушителя с уловом на 100 тысяч рублей поймали в Ростовской области

Жителя Ростовской области задержали с лесковыми сетями и незаконным уловом рыбы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали мужчину с незаконным уловом рыбы на 100 тысяч рублей. Теперь нарушителя могут наказать по уголовной статье, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Как уточнили в ведомстве, 38-летнего ранее судимого мужчину поймали в акватории Цимлянского водохранилища. Во время обыска у него нашли две ставные лесковые сети общей длинной 120 метров и 142 рыбы (120 штук — плотва, 22 штуки — судак).

После этого было возбуждено дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов (п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Максимальное наказание за подобное нарушение закона предполагает до двух лет лишения свободы.