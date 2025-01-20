Назвали возможную причину гибели ребенка в Балахне

Жителям напоминают, что в случае осложнения дыхания у ребенка, его нужно взять на руки и начать тормошить. Также поможет энергичный массаж кистей рук, ступней, ушных мочек и спины вдоль позвоночника. Если названные меры не помогли — нужно срочно обратиться в скорую помощь.