Назвали возможную причину гибели ребенка в Балахне

Синдром внезапной младенческой смерти, или же «смерть в колыбели», мог стать причиной гибели малыша в Балахне. Об этом 20 января сообщили в телеграм-канале «Бокал прессека».
Ранее сообщалось, что мать привела своего двухмесячного сына на плановый прием в одну из местных поликлиник 14 января. Она пожаловалась на неважное состояние ребенка и отрыжку после кормления. Одна педиатр не обнаружил каких-либо проблем в организме малыша.
Позже по пути домой женщина обнаружила, что сын тяжело дышит, и обратилась в скорую помощь. Врачи констатировали смерть.
Отмечается, что причиной смерти не могла стать инфекция или заболевание. Несчастного случая тоже не было.. Таким образом, исключаются какие-либо предвестники или же факторы смерти.
В России внезапная младенческая смерть случается редко — 0,43 случая на 1000 детей. Больше всего от нее страдают именно малыши в возрасте от 2 до 4 месяцев.
Однако это пока что предварительная информация, и официальные выводы вскоре последуют.
Жителям напоминают, что в случае осложнения дыхания у ребенка, его нужно взять на руки и начать тормошить. Также поможет энергичный массаж кистей рук, ступней, ушных мочек и спины вдоль позвоночника. Если названные меры не помогли — нужно срочно обратиться в скорую помощь.
Напомним, что более 750 нижегородцев обследовались в «Поездах здоровья» с начала года.