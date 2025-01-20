Аэрозольный баллончик взорвался в подъезде дома в Дзержинске

По информации местных жителей, возгорание произошло в мусоропроводе, где часто собирался неблагополучный сосед и распивал спиртное в компании товарищей. На место происшествия прибыли пожарные МЧС, которые оперативно эвакуировали 13 человек, в том числе двоих детей, из подъезда здания. Сам 46-летний мужчина, ставший причиной происшествия, был госпитализирован с ожогами. Причиной инцидента стала его неосторожность при обращении с огнём. В настоящее время дознаватели МЧС России проводят расследование всех обстоятельств произошедшего.