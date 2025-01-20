Бастрыкин заинтересовался семьей из Таджикистана, которой дали субсидию на жилье

В СКР не уточняют, о каких именно нарушениях идет речь. Однако 15 января председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал Следственный комитет проверить законность того, что администрация Мытищ выдала жилищный сертификат многодетной семье Тахмины Самадовой и Рамазона Рахимова. Сергей Миронов призвал проверить и высказывания господина Рахимова. Тот, по заявлениям депутата, грозился «порвать» врагов Таджикистана, а также якобы репостил сообщения, где российских правоохранителей называют нацистами. «Возможно, вместо квартиры в России этой дружной семье стоит предложить депортацию на горячо любимую Родину», — заключил Миронов в своем Telegram-канале.