Аэропорт Алеппо сохранит специальный режим работы до вечера 27 января

Авиационное сообщение в Сирии было нарушено 8 декабря прошлого года в связи с ситуацией в стране. С 7 января прием и отправку международных рейсов возобновил международный аэропорт Дамаска. Здесь авиакомпании — как сирийские, так и зарубежные — постепенно начинают возобновлять свои полеты. Также в полном объеме осуществляется и транзит самолетов через воздушное пространство страны.