Аэропорт Алеппо сохранит специальный режим работы до вечера 27 января

«Специальный режим продлен до вечера 27 января, для приема или отправки самолета по-прежнему нужно специальное разрешение авиационных властей страны», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что еще два сирийских аэропорта — в городах Латакия и Эль-Камышлы — закрыты пока до 21 января.
Авиационное сообщение в Сирии было нарушено 8 декабря прошлого года в связи с ситуацией в стране. С 7 января прием и отправку международных рейсов возобновил международный аэропорт Дамаска. Здесь авиакомпании — как сирийские, так и зарубежные — постепенно начинают возобновлять свои полеты. Также в полном объеме осуществляется и транзит самолетов через воздушное пространство страны.