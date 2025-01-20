Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Иванова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.