Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Иванова

«Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по головному делу в отношении Иванова и Филатова. Материалы дела направлены в столичный суд для рассмотрения по существу», — рассказал собеседник агентства.
Позже Хамовнический суд зарегистрировал материалы уголовного дела, сообщили ТАСС.
«В Хамовническом районном суде Москвы зарегистрированы материалы уголовного дела в отношении Иванова и Филатова. Дата судебного заседания пока не назначена», — сказал собеседник агентства. Кроме того, дело еще не распределено судье.