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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Иванова

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об особо крупной растрате и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-подчиненного Антона Филатова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: Артем Геодакян/ТАСС

«Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по головному делу в отношении Иванова и Филатова. Материалы дела направлены в столичный суд для рассмотрения по существу», — рассказал собеседник агентства.

Позже Хамовнический суд зарегистрировал материалы уголовного дела, сообщили ТАСС.

«В Хамовническом районном суде Москвы зарегистрированы материалы уголовного дела в отношении Иванова и Филатова. Дата судебного заседания пока не назначена», — сказал собеседник агентства. Кроме того, дело еще не распределено судье.

Прокуратура