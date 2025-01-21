На Западном обходе Перми в ДТП попали сразу шесть автомобилей

Информация о пробке из-за ДТП на Западном обходе на подъезде со стороны Красавинского моста к улице Космонавта Леонова появилась в соцсетях, а также сервисах «Яндекс. Пробки» и 2ГИС. Пользователи сообщали, что участники аварии блокировали для движения сразу несколько полос, быстро образовался дорожный затор.