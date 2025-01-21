На Западном обходе Перми в ДТП попали сразу шесть автомобилей

Вечером 20 января на Западном обходе Перми произошла авария с участием сразу шести автомобилей, серьёзно осложнившая движение. Подробности о ДТП perm.aif.ru рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.
Информация о пробке из-за ДТП на Западном обходе на подъезде со стороны Красавинского моста к улице Космонавта Леонова появилась в соцсетях, а также сервисах «Яндекс. Пробки» и 2ГИС. Пользователи сообщали, что участники аварии блокировали для движения сразу несколько полос, быстро образовался дорожный затор.
Как пояснили perm.aif.ru в ГУ МВД Прикамья, на 1099 км основного направления автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошла авария с участием сразу шести транспортных средств. Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал.
Несколькими часами ранее из-за ДТП с КамАЗом огромная пробка образовалась на улице Мира.