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На Западном обходе Перми в ДТП попали сразу шесть автомобилей

Движение на несколько часов было парализовано.

Источник: Соцсети

Вечером 20 января на Западном обходе Перми произошла авария с участием сразу шести автомобилей, серьёзно осложнившая движение. Подробности о ДТП perm.aif.ru рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.

Информация о пробке из-за ДТП на Западном обходе на подъезде со стороны Красавинского моста к улице Космонавта Леонова появилась в соцсетях, а также сервисах «Яндекс. Пробки» и 2ГИС. Пользователи сообщали, что участники аварии блокировали для движения сразу несколько полос, быстро образовался дорожный затор.

Как пояснили perm.aif.ru в ГУ МВД Прикамья, на 1099 км основного направления автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь произошла авария с участием сразу шести транспортных средств. Стоит отметить, что в результате ДТП никто не пострадал.

Несколькими часами ранее из-за ДТП с КамАЗом огромная пробка образовалась на улице Мира.