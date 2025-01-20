Двойник москвича украл с его счетов 20 млн рублей

По предварительной информации пресс-службы МВД РФ, мужчина из Красноярского края получил от неизвестных поддельный паспорт с персональными данными, принадлежащими москвичу, и своей фотографией. С липовым документом он, используя внешнюю схожесть с другим человеком, обратился в офис оператора мобильной связи и заявил, что якобы потерял сим-карту. Злоумышленник попросил сделать ему дубликат.
После этого он с помощью мобильного приложения банка снял со счетов москвича 20 млн рублей. Похищенные средства он отправил сообщникам, оставив себе часть денег в качестве вознаграждения.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.