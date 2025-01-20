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Двойник москвича украл с его счетов 20 млн рублей

В Петербурге полицейские задержали двойника жителя Москвы, который украл с его счетов 20 млн рублей. Об этом сообщает глава пресс-службы МВД РФ Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

По предварительной информации пресс-службы МВД РФ, мужчина из Красноярского края получил от неизвестных поддельный паспорт с персональными данными, принадлежащими москвичу, и своей фотографией. С липовым документом он, используя внешнюю схожесть с другим человеком, обратился в офис оператора мобильной связи и заявил, что якобы потерял сим-карту. Злоумышленник попросил сделать ему дубликат.

После этого он с помощью мобильного приложения банка снял со счетов москвича 20 млн рублей. Похищенные средства он отправил сообщникам, оставив себе часть денег в качестве вознаграждения.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранта заключили под стражу.