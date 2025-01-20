В Турции задержали лидера оппозиционной партии

Причиной разбирательства в отношении Оздага, который ранее неоднократно заявлял о необходимости высылки из Турции сирийских беженцев, стали его высказывания о якобы нападках Эрдогана на религию.
«Я готов произнести эту речь еще тысячу раз. Вы можете посадить меня в тюрьму или расстрелять», — заявил Оздаг в связи с решением о его задержании.
Представители турецкой оппозиции выступили в защиту политика.
Оскорбление президента Турции на основе статьи 299 местного УК предусматривает лишение свободы на срок от года до четырех лет.