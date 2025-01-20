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В Турции задержали лидера оппозиционной партии

СТАМБУЛ, 20 января. /ТАСС/. Лидер турецкой оппозиционной партии «Зафер» Умит Оздаг был задержан в Анкаре по обвинению в оскорблении президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Оппозиционного политика доставят в Стамбул, где местная прокуратура начала расследование в его отношении, сообщает газета Cumhuriyet.

Источник: Reuters

Причиной разбирательства в отношении Оздага, который ранее неоднократно заявлял о необходимости высылки из Турции сирийских беженцев, стали его высказывания о якобы нападках Эрдогана на религию.

«Я готов произнести эту речь еще тысячу раз. Вы можете посадить меня в тюрьму или расстрелять», — заявил Оздаг в связи с решением о его задержании.

Представители турецкой оппозиции выступили в защиту политика.

Оскорбление президента Турции на основе статьи 299 местного УК предусматривает лишение свободы на срок от года до четырех лет.

Прокуратура