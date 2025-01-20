Обвиняемый в поджоге ресторана в Ярославле экс-депутат примирился с потерпевшей

По словам адвоката, всего в деле Соколова шесть потерпевших, ожоги получила только Диденко. Толянин ранее сообщал, что мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана «Сквер», также обвиняемый действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара женщине 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Семья Соколова также оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации.