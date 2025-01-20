Обвиняемый в поджоге ресторана в Ярославле экс-депутат примирился с потерпевшей

В понедельник Кировский районный суд Ярославля начал рассматривать уголовное дело Соколова, он обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц с особой жестокостью общеопасным способом из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в умышленном уничтожении чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
«Он (Соколов — прим. ТАСС) признал свою вину в поджоге, но не признает вину в покушении на убийство, также у него не было хулиганских побуждений. Он не собирался кого-либо убивать. Адвокат Анны Диденко — единственной потерпевшей, получившей травму — просил прекратить уголовное дело. Потерпевшая и Соколов достигли примирения», — сказал Толянин.
По версии обвинения, 30 октября 2023 около 23:40 мск Соколов при помощи заранее подготовленных бутылок с зажигательной смесью поджог летнюю веранду ресторана «Сквер» в центре Ярославля, возле Театра драмы им. Ф. Волкова. В результате начавшегося пожара одна из посетительниц ресторана получила ожоги до 23% тела, ей причинен тяжкий вред здоровью.
По словам адвоката, всего в деле Соколова шесть потерпевших, ожоги получила только Диденко. Толянин ранее сообщал, что мотивом поджога стал конфликт семьи Соколова и руководства ресторана «Сквер», также обвиняемый действовал в состоянии сильного алкогольного опьянения. В ноябре 2023 года Соколов направил пострадавшей в результате пожара женщине 500 тыс. рублей в счет частичной компенсации морального вреда. Семья Соколова также оказывала помощь девушке во время лечения и реабилитации.
Как сообщил адвокат, владельцы ООО «Инвестфуд», к которому относился ресторан «Сквер», подали иск к Соколову с требованием компенсировать 18 млн рублей ущерба. По данным следствия, ресторану причинен материальный ущерб в размере более 11 млн рублей.