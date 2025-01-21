В Гатчинском районе Ленобласти сгорела дача оперного певца Печковского. В здании хотели открыть экспозицию, но не успели

Как рассказал 47news краевед Андрей Бурлаков, дом был построен в начале XX века. На даче Печковский устраивал домашние концерты, на которых собирал известных советских деятелей культуры. Однако в 1958 году певец продал дом своей поклоннице Клавдии Игнатевской. Затем дача передалась по наследству ее внуку — Дмитрию Игнатевскому.