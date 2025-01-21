В Гатчинском районе Ленобласти сгорела дача оперного певца Печковского. В здании хотели открыть экспозицию, но не успели

По данным пожарной-спасательной службы, огонь охватил площадь размером 10 на 10 метров. Сгоревший в Железнодорожном переулке дом был одноэтажный. Тушил возгорание личный состав 105 и 106-й пожарных частей Гатчинского отряда «Леноблпожспаса».
Как рассказал 47news краевед Андрей Бурлаков, дом был построен в начале XX века. На даче Печковский устраивал домашние концерты, на которых собирал известных советских деятелей культуры. Однако в 1958 году певец продал дом своей поклоннице Клавдии Игнатевской. Затем дача передалась по наследству ее внуку — Дмитрию Игнатевскому.
По словам краеведа, дача Печковского была главной достопримечательностью поселка Карташевская. Здание было отреставрировано только в прошлом году и представляло собой большую историческую ценность. Однако никогда не было объектом культурного наследия.
«Я планировал с ее владельцами открыть в одном из помещений дачи экспозицию, посвященную Печковскому и его друзьям, бывавшим здесь в довоенный период. Не успели», — поделился Бурлаков.