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В Гатчинском районе Ленобласти сгорела дача оперного певца Печковского. В здании хотели открыть экспозицию, но не успели

В поселке Карташевская Гатчинского района Ленобласти сгорела дача советского оперного певца Николая Печковского. Пожар уничтожил памятник эпохи модерн ночью 19 января, сообщила пресс-служба ГКУ Леноблпожспас.

По данным пожарной-спасательной службы, огонь охватил площадь размером 10 на 10 метров. Сгоревший в Железнодорожном переулке дом был одноэтажный. Тушил возгорание личный состав 105 и 106-й пожарных частей Гатчинского отряда «Леноблпожспаса».

Как рассказал 47news краевед Андрей Бурлаков, дом был построен в начале XX века. На даче Печковский устраивал домашние концерты, на которых собирал известных советских деятелей культуры. Однако в 1958 году певец продал дом своей поклоннице Клавдии Игнатевской. Затем дача передалась по наследству ее внуку — Дмитрию Игнатевскому.

По словам краеведа, дача Печковского была главной достопримечательностью поселка Карташевская. Здание было отреставрировано только в прошлом году и представляло собой большую историческую ценность. Однако никогда не было объектом культурного наследия.

«Я планировал с ее владельцами открыть в одном из помещений дачи экспозицию, посвященную Печковскому и его друзьям, бывавшим здесь в довоенный период. Не успели», — поделился Бурлаков.

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