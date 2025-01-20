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Дача народного артиста РСФСР сгорела в Ленобласти

В знаковом месте для поселка Карташевская Гатчинского муниципального округа Ленинградской области произошел серьезный пожар. Огонь уничтожил дачу, где в прошлом веке проживал известный оперный певец, народный артист РСФСР Николай Печковский, пишет 47news.

Источник: РИА "Новости"

По сведениям ГКУ «Леноблпожспас», около двух часов ночи 19 января 2024 года поступила информация о возгорании в переулке Железнодорожом. Пламя охватило дом площадью 100 квадратных метров. Согласно информации ГУ МЧС по Ленинградской области, пожар потушили к трем часам утра, никто не пострадал.

Как отметил краевед Андрей Бурлаков в беседе с 47news, дача Печковского была построена в начале XX века напротив железнодорожной платформы Карташевская. После ее продажи певцом в 1958 году здание перешло в частное владение. Дача имела значительную историческую ценность и была ключевой достопримечательностью поселка Карташевская.

Причина пожара пока неизвестна. Дом не был признан объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось, что пожарный извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области.

пожары
МЧС