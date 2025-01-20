Дача народного артиста РСФСР сгорела в Ленобласти

По сведениям ГКУ «Леноблпожспас», около двух часов ночи 19 января 2024 года поступила информация о возгорании в переулке Железнодорожом. Пламя охватило дом площадью 100 квадратных метров. Согласно информации ГУ МЧС по Ленинградской области, пожар потушили к трем часам утра, никто не пострадал.
Как отметил краевед Андрей Бурлаков в беседе с 47news, дача Печковского была построена в начале XX века напротив железнодорожной платформы Карташевская. После ее продажи певцом в 1958 году здание перешло в частное владение. Дача имела значительную историческую ценность и была ключевой достопримечательностью поселка Карташевская.
Причина пожара пока неизвестна. Дом не был признан объектом культурного наследия.
Ранее сообщалось, что пожарный извещатель спас семью на пожаре в Нижегородской области.