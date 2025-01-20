В Приморье соседка спасла пенсионерку от мошенников

Под руководством злоумышленников женщина перевела практически 300 тысяч рублей на счета родственницы и соседки, для их дальнейшего перевода на «безопасные счета». Соседка, обнаружив поступление средств, заподозрила неладное. Поговорив с пожилой женщиной, она убедилась, что та стала жертвой мошенников, не стала переводить деньги и обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.