Россиянина чуть не унесло течением на курорте в Доминиканской Республике

Отдыхающие популярного курорта Пунта-Кана в Карибском море во время прилива находились в море, и их унесло сильным течением. Спасательные службы достали из воды тела двух граждан Польши — 47-летнего Марцина Ч. и 52-летней Сильвии А., а также 67-летнего португальца, имя которого неизвестно.
Согласно данным издания, одного из туристов, который попал в течение, удалось спасти и доставить в больницу — им оказался гражданин России. Его личность неизвестна.
Представители гражданской обороны Доминиканы заявили, что на пляже, где произошла трагедия, присутствовали красные флаги, предупреждающие об опасности. Полиция начала расследование по факту случившегося, передает TVP World.
10 декабря СМИ сообщили, что рухнувшее дерево насмерть придавило двух человек на курортном острове Бали. По данным журналистов, трагедия произошла в популярном заповеднике «Лес обезьян» в городе Убед. Среди погибших оказались две женщины — из Франции и Южной Кореи. Возможной причиной падения ствола дерева стал сильный ветер, который обрушился на остров после сильных дождей.