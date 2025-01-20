Россиянина чуть не унесло течением на курорте в Доминиканской Республике

Отдыхающие популярного курорта Пунта-Кана в Карибском море во время прилива находились в море, и их унесло сильным течением. Спасательные службы достали из воды тела двух граждан Польши — 47-летнего Марцина Ч. и 52-летней Сильвии А., а также 67-летнего португальца, имя которого неизвестно.