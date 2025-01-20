В Пермском крае мужчина дважды обокрал один и тот же храм

До этого сообщалось, что в Твери охранник ТЦ обокрал мужчину, уснувшего в туалетной кабинке. 40-летний житель Дмитрова, будучи сильно пьяным, уснул в кабинке туалета торгового центра. Сотрудники охраны попытались вытащить его оттуда самостоятельно, но у них ничего не вышло. Тогда они вызвали на подмогу коллег, один из которых, воспользовавшись состоянием мужчины, забрал у него ноутбук. В полиции злоумышленник сознался в содеянном.