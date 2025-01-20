Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае пенсионерка осталась без квартиры из-за мошенников

Жительница Красноярского края поверила телефонным мошенникам, взяла кредит в банке и переоформила квартиру на аферистов. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Источник: РИА "Новости"

Мошенники связались с 67-летней пенсионеркой в конце 2023 года, сначала ей предложили продлить договор на услуги связи, выманив у пожилой женщины данные СНИЛС и SMS-код, пришедший на телефон. Спустя некоторое время пенсионерку убедили в том, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредиты.

Чтобы обезопасить средства, женщина должна была перевести имевшиеся накопления на «безопасный» счет, пенсионерка установила на телефон специальное приложение и за несколько дней совершила ряд переводов. Когда деньги закончились, она взяла в банке крупный заем и переоформила квартиру на мошенников. Общий ущерб составил 5,5 млн рублей.

Прокуратура