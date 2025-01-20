В Красноярском крае пенсионерка осталась без квартиры из-за мошенников

Мошенники связались с 67-летней пенсионеркой в конце 2023 года, сначала ей предложили продлить договор на услуги связи, выманив у пожилой женщины данные СНИЛС и SMS-код, пришедший на телефон. Спустя некоторое время пенсионерку убедили в том, что ее личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и неизвестные якобы пытаются оформить на нее кредиты.