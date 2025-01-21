Чешская учительница обезвредила ученика, напавшего на нее с пистолетом

Проект «Активный нападающий» был разработан и начал отрабатываться в школах в минувшем году после того, как 21 декабря 2023 года произошла трагедия на философском факультете Карлова университета в Праге. В этот день 24-летний студент Давид К. по неизвестным причинам начал стрелять из принесенного из дома оружия по находившимся в здании и рядом с ним на улице людям. При этом он застрелил 14 человек и ранил еще 25, после чего покончил с собой.