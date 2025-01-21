Рязанский чиновник закатил вечеринку на 800 тысяч рублей и поплатился должностью

Закрытая тусовка отгремела ещё 26 декабря. Гостям пришлось собираться тайно, так как глава города Виталий Артёмов запретил подобные корпоративы. Кириченко запретил снимать внутри фото и видео, но кто-то нарушил это требование, а после и вовсе слил записи в соцсети. В результате в отношении чиновника начали проверку, отстранив его от должности. Также он написал заявление по собственному.