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Рязанский чиновник закатил вечеринку на 800 тысяч рублей и поплатился должностью

Чиновник из Рязани угодил в эпицентр крупного скандала, после того как закатил тайный корпоратив стоимостью 800 тысяч рублей. Речь идёт о главе Управления земельных ресурсов и имущественных отношений городской мэрии Евгении Кириченко, который был вынужден добровольно покинуть пост. Об этом сообщает Mash.

Источник: Life.ru

Закрытая тусовка отгремела ещё 26 декабря. Гостям пришлось собираться тайно, так как глава города Виталий Артёмов запретил подобные корпоративы. Кириченко запретил снимать внутри фото и видео, но кто-то нарушил это требование, а после и вовсе слил записи в соцсети. В результате в отношении чиновника начали проверку, отстранив его от должности. Также он написал заявление по собственному.

Схожий инцидент недавно произошёл с участием министра спорта Тувы Субудая Монгуша. Чиновник ярко оттянулся в одном из монгольских клубов и стал героем скандального видеоролика. Впрочем, глава ведомства спешно извинился за поведение.