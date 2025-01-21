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В центре Петербурга вспыхнула квартира на первом этаже

Квартира, расположенная на первом этаже в центре Петербурга, загорелась. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на проспекте Римского-Корсакова. Случайные прохожие заметили, что в помещении на первом этаже случился пожар — из окна валит густой дым, видны также языки пламени.

Предварительно, хозяйке квартиры помогли выбраться из опасной зоны — помещение сильно задымлено. На месте происшествия работают экстренные службы. Информации о причинах пожара не поступало.

До этого в Тюмени непотушенная сигарета стала причиной пожара в частном доме. Огонь ликвидировали на площади в 30 квадратных метров силами 18 пожарных и четырех единиц спецтехники, однако в помещении находился человек, которого не удалось спасти.

пожары
МЧС