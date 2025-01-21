Россиянин лишился 13 млн рублей и квартиры, поверив лжесиловикам

По информации издания, летом прошлого года с новосибирцем связались неизвестные, которые представились якобы сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты сказали ему, что энергетическая компания, в которой работает мужчина, причастна к финансированию украинских диверсантов. При этом они упомянули имя коллеги россиянина, и тот поверил злоумышленникам.