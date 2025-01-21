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Полицейские спасли пожилую россиянку от перевода сбережений мошенникам

В Череповце полицейские спасли пожилую женщину от перевода сбережений телефонным мошенникам. Об этом сообщает vologda.mk.ru.

Источник: Freepik

По информации издания, пенсионерке 1947 года рождения на протяжении двух дней звонили аферисты. Они представлялись сотрудниками службы финансового мониторинга и убедили пожилую россиянку, что ей необходимо спасать свои деньги путем их перевода на «безопасный счет». Однако супруг женщины заподозрил неладное и обратился в полицию.

Супруг пенсионерки вместе с полицейскими приехали к ним домой, однако женщины дома не было. Позже ее нашли в одном из торговых центров, где она возле банкомата намеревалась отправить аферистам 540 тысяч рублей. Благодаря стражам порядка сбережения удалось сохранить, возбуждено уголовное дело.