Полицейские спасли пожилую россиянку от перевода сбережений мошенникам

По информации издания, пенсионерке 1947 года рождения на протяжении двух дней звонили аферисты. Они представлялись сотрудниками службы финансового мониторинга и убедили пожилую россиянку, что ей необходимо спасать свои деньги путем их перевода на «безопасный счет». Однако супруг женщины заподозрил неладное и обратился в полицию.