Полицейские спасли пожилую россиянку от перевода сбережений мошенникам

По информации издания, пенсионерке 1947 года рождения на протяжении двух дней звонили аферисты. Они представлялись сотрудниками службы финансового мониторинга и убедили пожилую россиянку, что ей необходимо спасать свои деньги путем их перевода на «безопасный счет». Однако супруг женщины заподозрил неладное и обратился в полицию.
Супруг пенсионерки вместе с полицейскими приехали к ним домой, однако женщины дома не было. Позже ее нашли в одном из торговых центров, где она возле банкомата намеревалась отправить аферистам 540 тысяч рублей. Благодаря стражам порядка сбережения удалось сохранить, возбуждено уголовное дело.