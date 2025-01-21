Ветеринарный врач из Омска проведет 4,5 года в колонии за работу на мошенников

В Омске суд огласил приговор соучастнику телефонных мошенников, которые выманивали у доверчивых пенсионеров сбережения под предлогом того, что их родственники стали виновниками ДТП. Подробности рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Согласно материалам дела, 38-летний ветеринарный врач нашел в интернете объявление о нелегальной подработке. По указанию анонимных кураторов он забирал у пенсионеров суммы в размере от 120 тыс. рублей до 1 млн рублей.
У четырех жертв деньги забирали водители такси. Сам омич пришел к одной из потерпевших лишь единожды. Мужчина суммарно получил более 3 млн рублей от пожилых горожан. Все переданные через таксистов и взятые лично деньги он перевел кураторам.
Фигурант дела понимал, что является участником преступного бизнеса. Даже визит к первой жертве — проживающей на улице Физкультурной пенсионерке — не заставил его остановиться.
За два месяца работы ветеринарный врач и по совместительству соучастник телефонных мошенников заработал 300 тыс. рублей. На преступной карьере омича был быстро поставлен крест: его задержали сотрудники полиции.
У мужчины изъяли купленные на похищенные деньги стиральную машины, плед и смартфон. В последнем хранились переписки с кураторами, которые были приобщены к уголовному делу о мошенничестве.
Октябрьский районный суд изучил материалы дела и приговорил омича к 4 годам 6 мемсяцам колонии общего режима.
Ранее мы сообщали, что в Омске будут судить местную жительницу, которая похитила более 13 млн рублей у воспитанников детских домов, войдя к ним в доверие.