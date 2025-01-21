ХАМАС подтвердило дату освобождения второй партии израильских заложников

О достижении соглашения о прекращении огня в Газе стало известно 15 января. На следующий день министерство обороны и ЦАХАЛ начали подготовку к осуществлению соглашения. В частности, к исполнению сделки подключили управление контрольно-пропускных пунктов при министерстве обороны государства и департамент проектирования, чтобы ускорить логистику.