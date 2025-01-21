ХАМАС подтвердило дату освобождения второй партии израильских заложников

В заявлении говорится, что заложников, которых удерживают в секторе Газа, освободят в обмен на выход из тюрьмы палестинских заключенных.
ХАМАС опровергли заявление палестинского военного, сказавшего, что освобождение заложников будет сдвинуто на один день.
Ранее, 19 января, движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) Гонен, Дамари и Штайнбрехер. Вскоре организация передала трех заложниц израильским силам в секторе Газа.
О достижении соглашения о прекращении огня в Газе стало известно 15 января. На следующий день министерство обороны и ЦАХАЛ начали подготовку к осуществлению соглашения. В частности, к исполнению сделки подключили управление контрольно-пропускных пунктов при министерстве обороны государства и департамент проектирования, чтобы ускорить логистику.
Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать утром 19 января по согласованию обеих сторон и посредников. Соглашение с палестинским движением ХАМАС правительство Израиля одобрило 17 января по итогам шестичасового совещания.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.