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Украинские беспилотники атаковали Смоленскую область

В Смоленске работает ПВО.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о продолжающейся атаке украинских беспилотников на регион.

По его данным, в областном центре задействованы силы противовоздушной обороны.

В своем Telegram-канале Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие и воздержаться от нахождения на открытых пространствах в целях безопасности.

Ранее стало известно, что в результате артиллерийского обстрела поселка Коренево в Курской области, совершенного Вооруженными силами Украины, один человек получил множественные осколочные ранения.