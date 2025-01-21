Депутат Гаврилов рассказал, как оформить квартиру на проблемном участке

Кроме того, покупатели квартир могут самостоятельно инициировать кадастровый учёт участка и уже на основании этого затем решать вопрос по оформлению прав на квартиры. Если процедура учёта уже завершена, но участок числится за застройщиком, следует добиться его передачи в общую долевую собственность жильцов. Это может быть сделано в порядке передачи от застройщика или посредством обращения в местные органы самоуправления.