Мужчина погиб на пожаре в Иркутске из-за бенгальского огня

В Иркутске небезопасное обращение с огнем обернулось смертью для 46-летнего мужчины. Как сообщили в МЧС России, сибиряк вместе со спутницей решил поджечь бенгальский огонь. Искры попали на горючее и пламя быстро распространилось по хозпостройке.
— Женщина успела выбежать на улицу. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь. К сожалению, стихия оказалась сильнее, — поделились в ведомстве.
Потушить разбушевавшееся пламя удалось на 165 квадратах. На месте трагедии работало 24 пожарных и шесть машин техники. Спасти мужчину не удалось.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что скандальную фигуру рыцаря подняли со дна Байкала по требованию природоохранной прокуратуры.