Мужчина погиб на пожаре в Иркутске из-за бенгальского огня

В Иркутске небезопасное обращение с огнем обернулось смертью для 46-летнего мужчины. Как сообщили в МЧС России, сибиряк вместе со спутницей решил поджечь бенгальский огонь. Искры попали на горючее и пламя быстро распространилось по хозпостройке.