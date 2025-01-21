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Мужчина погиб на пожаре в Иркутске из-за бенгальского огня

Мужчина и его спутница зажгли огонь в хозпостройке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске небезопасное обращение с огнем обернулось смертью для 46-летнего мужчины. Как сообщили в МЧС России, сибиряк вместе со спутницей решил поджечь бенгальский огонь. Искры попали на горючее и пламя быстро распространилось по хозпостройке.

— Женщина успела выбежать на улицу. Мужчина пытался самостоятельно потушить огонь. К сожалению, стихия оказалась сильнее, — поделились в ведомстве.

Потушить разбушевавшееся пламя удалось на 165 квадратах. На месте трагедии работало 24 пожарных и шесть машин техники. Спасти мужчину не удалось.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что скандальную фигуру рыцаря подняли со дна Байкала по требованию природоохранной прокуратуры.