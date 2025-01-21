На Сахалине задержали участника международной экстремистской организации

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Республики Узбекистан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации). По версии следствия, не позднее января 2021 года обвиняемый, находясь на территории города Южно-Сахалинска, вступил в ячейку международного движения криминальной направленности, деятельность которого признана экстремистским и запрещена на территории Российской Федерации. Будучи участником запрещенного движения, им пропагандировалась криминальная идеология, велась документация по контролю и расходованию материальных ценностей так называемого общака, принималось участие в так называемых сходках, а также осуществлялись иные противоправные деяния, направленные на продолжение деятельности ячейки экстремистской организации», — говорится в сообщении.