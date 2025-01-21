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СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 янв — РИА Новости. Руководитель турклуба и инструктор по туризму на Камчатке предстанут перед судом за гибель туристов в лавине, сообщает пресс-служба СК России по Камчатскому краю.

Источник: © РИА Новости

«Завершено расследование в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, действующих группой лиц по предварительному сговору. Они обвиняются в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 81-летний индивидуальный предприниматель в рамках оказания платных образовательных услуг по профессиональной переподготовке инструкторов-проводников организовал лыжный учебно-тренировочный спортивный поход первой категории сложности. 18 марта 2024 года группа из 11 человек под руководством 32-летнего инструктора на склоне перевала Красноармейский попала в снежную лавину. Погибли 19-летний юноша и 44-летняя женщина.

Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления в суд.

СК