СК на Камчатке завершил расследование дела о гибели туристов в лавине

«Завершено расследование в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, действующих группой лиц по предварительному сговору. Они обвиняются в оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины (ч. 3 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении.