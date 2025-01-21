Житель Владивостока организовал ОПГ для помощи знакомому с бизнесом

В ноябре 2023 года 45-летний обвиняемый создал организованную группу, в которую привлек пятерых знакомых. Участники банды имели опыт военной, спортивной и специальной подготовки. Вооружившись пистолетом, электрошокерами и дубинками, они незаконно переоделись в камуфляж, используемый спецподразделением правоохранительного органа, и прошли в таком виде в развлекательное заведение на улице Светланской, имитируя производство следственного действия. Угрожая оружием, организованная группа пыталась найти в помещении и похитить мужчину, чье фото демонстрировалось работникам. На предмет схожести с ним банда всех посетителей. Когда потенциальную жертву найти не удалось, злоумышленники похитили 200 тысяч рублей, которые принадлежали работнику заведения.