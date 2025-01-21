Житель Владивостока организовал ОПГ для помощи знакомому с бизнесом

Житель Владивостока организовал ОПГ, чтобы помочь знакомому с бизнесом. Только владелец фирмы даже не подозревал, что ему хотят оказать медвежью услугу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.
В ноябре 2023 года 45-летний обвиняемый создал организованную группу, в которую привлек пятерых знакомых. Участники банды имели опыт военной, спортивной и специальной подготовки. Вооружившись пистолетом, электрошокерами и дубинками, они незаконно переоделись в камуфляж, используемый спецподразделением правоохранительного органа, и прошли в таком виде в развлекательное заведение на улице Светланской, имитируя производство следственного действия. Угрожая оружием, организованная группа пыталась найти в помещении и похитить мужчину, чье фото демонстрировалось работникам. На предмет схожести с ним банда всех посетителей. Когда потенциальную жертву найти не удалось, злоумышленники похитили 200 тысяч рублей, которые принадлежали работнику заведения.
В ходе расследования выяснилось, что выбор жертвы для похищения не был случайным. С помощью подобных действий организатор ОПГ хотел помочь знакомому разрешить сложности при ведении бизнеса и расширении сфер влияния. Этот способ казался самым эффективным, а самого знакомого не посчитали нужным предупредить о своих намерениях. Открыть карты владельцу бизнеса банда собиралась, когда напугают жертву и разрешат вопросы конкурентной борьбы.
Возбуждено уголовное дело о разбойном нападении, покушении на похищение человека и незаконном обороте боеприпасов. У организатора преступной группы изъяли 80 патронов для нарезного огнестрельного оружия и три взрывателя для ручных гранат. Материалы дела переданы во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Напомним, в Приморье двоих жителей Большого Камня заключили под стражу за похищение человека. Установлено, что 13 декабря фигуранты силой задержали 23-летнего потерпевшего в поселке Тавричанка Надеждинского района, поместили его в автомобиль Toyota Corona Premio и увезли в гаражный бокс на территории Большого Камня. Сотрудники правоохранительных органов оперативно освободили похищенного после получения сообщения от его супруги.