Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса

По словам Мизулиной, инцидент имел место в детском инфекционном отделении больницы города Белово. Пострадать от действий медсестры могли и другие пациенты.
«Вполне вероятно, что ситуация не единичная. Мне написала девочка-подросток, которая также сталкивалась с грубым отношением со стороны этой медсестры», — рассказала Мизулина в соцсетях.
Ранее СК инициировал проверку информации о банде педофилов в Перми после сообщения Мизулиной. Злоумышленники просили маленьких девочек прислать интимные фото, а после — шантажировали их.