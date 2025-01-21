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Мизулина обратилась в СК из-за видео с избиением ребёнка в больнице Кузбасса

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина отреагировала на шокирующий видеоролик, где запечатлено избиение маленького ребёнка медсестрой одной из больниц Кемеровской области. Она сообщила, что отправит материалы в Следственный комитет РФ.

Источник: Life.ru

По словам Мизулиной, инцидент имел место в детском инфекционном отделении больницы города Белово. Пострадать от действий медсестры могли и другие пациенты.

«Вполне вероятно, что ситуация не единичная. Мне написала девочка-подросток, которая также сталкивалась с грубым отношением со стороны этой медсестры», — рассказала Мизулина в соцсетях.

Ранее СК инициировал проверку информации о банде педофилов в Перми после сообщения Мизулиной. Злоумышленники просили маленьких девочек прислать интимные фото, а после — шантажировали их.