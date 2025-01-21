Президент Колумбии объявил в стране чрезвычайное положение

«Объявляется особое положение в связи с внутренними потрясениями и чрезвычайное положение в экономической сфере. Я надеюсь, судебная власть поддержит», — написал он в X.
17 января Петро объявил о приостановке мирных переговоров с повстанцами из «Армии национального освобождения» (АНО) из-за их столкновений с другими вооруженными группировками, образованными бывшими членами «Революционных вооруженных сил Колумбии» (РВСК), в регионе Кататумбо. Жертвами разгула насилия стали десятки человек, более 10 тыс. были вынуждены покинуть свои дома.
АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в стране после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с РВСК. Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек. В ноябре 2022 года власти объявили о начале диалога с АНО. Процесс диалога несколько раз приостанавливался и возобновлялся.