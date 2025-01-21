Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хабаровчанин не удержался, соблазнился и разобрал Lexus до ковриков

Внедорожник с разбитым стеклом на Краснореченской искусил вора-рецидивиста.

Источник: Соцсети

В Хабаровске мужчина, работающий грузчиком, отправится в колонию строгого режима за кражу запчастей из внедорожника премиум-класса, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».

Инцидент произошел осенью прошлого года, когда мужчина заметил Lexus с разбитым стеклом на улице Краснореченской.

Злоумышленник проник внутрь и демонтировал детали салона, включая монитор, приборную панель и даже коврики. Украденные запчасти он планировал использовать в личных целях, но не успел. Полицейские изъяли похищенное при обыске.

Суд учел предыдущие судимости мужчины и вынес приговор — один год и четыре месяца строгого режима.