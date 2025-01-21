Хабаровчанин не удержался, соблазнился и разобрал Lexus до ковриков

В Хабаровске мужчина, работающий грузчиком, отправится в колонию строгого режима за кражу запчастей из внедорожника премиум-класса, сообщает телеграм-канал «Полиция Хабаровска».
Инцидент произошел осенью прошлого года, когда мужчина заметил Lexus с разбитым стеклом на улице Краснореченской.
Злоумышленник проник внутрь и демонтировал детали салона, включая монитор, приборную панель и даже коврики. Украденные запчасти он планировал использовать в личных целях, но не успел. Полицейские изъяли похищенное при обыске.
Суд учел предыдущие судимости мужчины и вынес приговор — один год и четыре месяца строгого режима.