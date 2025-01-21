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Обломки сбитого БПЛА рухнули на многоэтажку в Смоленске — фото

Ещё один многоэтажный дом вспыхнул в Смоленске в результате атаки украинских БПЛА на столицу региона. Соответствующей информацией с SHOT поделилась очевидцы.

По словам местных жителей, огонь охватил жилое здание на улице Бородинской. На дом рухнули обломки одного из сбитых дронов. Крыло летательного аппарата оказалось на газоне, а двигатель приземлился рядом с припаркованной машиной. Очевидцы утверждают, что боевая часть не сдетонировала.

Жильцов многоэтажки эвакуировали. К месту инцидента направляются сапёры, которые обезвредят боевую часть.

Напомним, что беспилотники противника атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Предварительно, целью БПЛА мог стать НПЗ в Ярцево. Один из сбитых дронов ранее рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице.