Обломки сбитого БПЛА рухнули на многоэтажку в Смоленске — фото

По словам местных жителей, огонь охватил жилое здание на улице Бородинской. На дом рухнули обломки одного из сбитых дронов. Крыло летательного аппарата оказалось на газоне, а двигатель приземлился рядом с припаркованной машиной. Очевидцы утверждают, что боевая часть не сдетонировала.
Жильцов многоэтажки эвакуировали. К месту инцидента направляются сапёры, которые обезвредят боевую часть.
Напомним, что беспилотники противника атаковали Смоленскую область в ночь на 21 января. Предварительно, целью БПЛА мог стать НПЗ в Ярцево. Один из сбитых дронов ранее рухнул на крышу многоэтажки на Автозаводской улице.