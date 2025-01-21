Мигрант-нелегал пытался сбежать от полиции после ДТП, но был задержан очевидцами

Иностранец, управляющий автомобилем Toyota Aqua, нарушил Правила дорожного движения на улице Гагарина в Артёме. Он выезжал с второстепенной дороги и не пропустил внедорожник Toyota C-HR, двигавшийся по главному пути. В результате произошло столкновение транспортных средств.
Нарушитель попытался сбежать с места ДТП, но очевидцы задержали его до приезда полицейских. Правоохранители выяснили, что мигрант управлял автомобилем без водительских прав, так как был лишён их ранее. Кроме того, он находился на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства.
На молодого человека составили три протокола: за неоднократную езду без водительских прав (ст. 12.7 КоАП РФ), за оставление места ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ) и за нарушение миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП РФ). Иностранца оштрафовали, запретили управлять транспортными средствами ещё на год и отправили в Центр временного содержания иностранных граждан.
Оттуда его депортируют в родную республику в сопровождении полицейского конвоя до пункта пропуска через государственную границу. В течение 10 лет ему будет запрещено находиться в России.
Ранее в Центр временного содержания иностранцев попали двое мигрантов, задержанных полицией Владивостока во время рейда по торговому центру на площади Луговой. Там находятся не только магазины, но и несколько фирм, оказывающих юридические услуги для мигрантов. Полиция проверила документы порядка 40 иностранцев, у шестерых граждан они оказались не в порядке. Мигрантов доставили в отдел для разбирательства.
Были выявлены следующие нарушения: ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда или пребывания) и ч. 3 ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от выдворения). Двух мигрантов депортируют из России принудительно, четверым приказано покинуть страну самостоятельно.