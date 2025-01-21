Мигрант-нелегал пытался сбежать от полиции после ДТП, но был задержан очевидцами

Ранее в Центр временного содержания иностранцев попали двое мигрантов, задержанных полицией Владивостока во время рейда по торговому центру на площади Луговой. Там находятся не только магазины, но и несколько фирм, оказывающих юридические услуги для мигрантов. Полиция проверила документы порядка 40 иностранцев, у шестерых граждан они оказались не в порядке. Мигрантов доставили в отдел для разбирательства.