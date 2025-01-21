Ушел с супругой на тот свет: водитель без прав устроил аварию с большегрузом в Приморье

Водитель Toyota Prius выехал на встречную полосу на 439-м километре дороги «Хабаровск — Владивосток». Он врезался в грузовик и скончался на месте со своей женой, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации Госавтоинспекции, супруги скончались до приезда скорой. Водителя грузовика госпитализировали. Сотрудники полиции проведут проверку по факту происшествия и установят все обстоятельства аварии.
Специалисты призывают водителей быть аккуратными на дорогах, соблюдать ПДД, а также ни за что не превышать скоростной режим. Тем более, если собираетесь производить какой-либо маневр. В противном случае такие решения могут стоить жизни.
«В случае возникновения сложной ситуации участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции: 8 (423) 231 09 08, 249 09 21», — добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее «КП» писала, что водитель бензовоза не справился с управлением и опрокинул ТС.