Житель Хабаровского края осуждён за нападение на полицейского с топором

В районе имени Лазо суд вынес приговор 49-летнему жителю поселка Хор, напавшему на участкового, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В октябре прошлого года жильцы дома, в котором проживал осужденный, вызвали полицию и сообщили о шуме и нарушении порядка.
Участковый прибыл на место, установил нарушителя и пришел к нему домой. Пьяный мужчина замахнулся на полицейского топором, а потом поднял кирпич и попытался ударить. Он был задержан, вину признал. Ранее он судим.
— Суд признал обвиняемого виновным в применении насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Он приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии строгого режима, — сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.