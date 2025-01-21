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Экс-чиновников обвинили в махинациях при строительстве порта в Находке

Ущерб государству от действий фигурантов превысил 1 млрд рублей.

Источник: PrimaMedia.ru

Бывшие должностные лица федерального казенного учреждения, подведомственного Минтрансу России, обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации крупных инфраструктурных проектов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЮФО.

По данным правоохранительных органов, сотрудники ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО совместно с ФСБ выявили факты серьезных нарушений, связанных с приемкой некачественно выполненных работ на сумму более 260 млн рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя генерального директора учреждения, который в 2014—2016 годах принимал и оплачивал работы по контракту на развитие морского порта в Приморье, несмотря на их ненадлежащее исполнение. Подозреваемый заключен под стражу.

Кроме того, завершено расследование в отношении бывшего генерального директора этого же учреждения, которому вменяются должностные преступления при реализации контрактов в Краснодарском и Приморском краях с 2014 по 2019 годы. Общий ущерб от его действий оценивается в 850 млн рублей. На момент следствия судом обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Следствие также продолжает работу по выявлению хищений бюджетных средств подрядными организациями в рамках проектов «Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла», «Развитие транспортного узла Восточный-Находка» и других. Общий ущерб оценивается в более чем 4 млрд рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению других лиц, причастных к данным преступлениям.