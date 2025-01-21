Экс-чиновников обвинили в махинациях при строительстве порта в Находке

По данным правоохранительных органов, сотрудники ОЭБ и ПК УТ МВД России по ЮФО совместно с ФСБ выявили факты серьезных нарушений, связанных с приемкой некачественно выполненных работ на сумму более 260 млн рублей. Уголовное дело возбуждено в отношении экс-заместителя генерального директора учреждения, который в 2014—2016 годах принимал и оплачивал работы по контракту на развитие морского порта в Приморье, несмотря на их ненадлежащее исполнение. Подозреваемый заключен под стражу.