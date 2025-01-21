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Грузовик обрушил дорожную опору на трассе Екатеринбург — Тюмень

21 января приподнятый кузов грузовика обрушил дорожную опору на трассе Екатеринбург — Тюмень.

Как следует из сообщения управления ГАИ по Свердловской области, инцидент произошел около 00:25 на 68-м километре автодороги Р-351 «Екатеринбург — Тюмень» рядом с Богдановичем.

По предварительным данным, водитель грузовика FAW, осуществлявший движение со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, не обеспечил необходимые безопасности при поднятом кузове ТС.

Ошибка водителя привела к наезду на дорожную опору с информационной рамкой. Опора упала на проезжую часть. В результате ДТП пострадавших нет.

Движение в сторону Тюмени было временно организовано в одну полосу до устранения последствий ДТП.

Как сообщалось ранее, 14 января на 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари столкнулись два грузовика, в результате пострадали два человека. 23-летний водитель грузовика «Шахман» на большой скорости выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Sitrak, который двигался во встречном направлении.