Грузовик обрушил дорожную опору на трассе Екатеринбург — Тюмень

Как сообщалось ранее, 14 января на 27-м километре трассы Серов — Сосьва — Гари столкнулись два грузовика, в результате пострадали два человека. 23-летний водитель грузовика «Шахман» на большой скорости выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Sitrak, который двигался во встречном направлении.