В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров

В Красноярском крае за минувшие сутки потушили 10 пожаров. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в региональном МЧС.
Так, в деревне Высотино Рыбинского района сгорела крыша дома, баня, котельная и летняя кухня на площади 170 «квадратов». Огонь тушили 16 спасателей и пять единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Кроме того, сотрудники МЧС пять раз привлекались на оказание помощи при ДТП.
В ведомстве убедительно просят жителей следить за состоянием электропроводки и печного отопления.
Ранее мы писали, что в Абакане полицейские по горячим следам задержали 41-летнего мужчину, который похитил у своей знакомой 870 тысяч рублей.