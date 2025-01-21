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В Красноярском крае за сутки потушили 10 пожаров

В Рыбинском районе сгорела крыша дома, баня, котельная и летняя кухня.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае за минувшие сутки потушили 10 пожаров. Об этом сегодня, 21 января, сообщили в региональном МЧС.

Так, в деревне Высотино Рыбинского района сгорела крыша дома, баня, котельная и летняя кухня на площади 170 «квадратов». Огонь тушили 16 спасателей и пять единиц техники. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Кроме того, сотрудники МЧС пять раз привлекались на оказание помощи при ДТП.

В ведомстве убедительно просят жителей следить за состоянием электропроводки и печного отопления.

Ранее мы писали, что в Абакане полицейские по горячим следам задержали 41-летнего мужчину, который похитил у своей знакомой 870 тысяч рублей.

пожары