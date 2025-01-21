Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колумбии объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений повстанцев

Президент Колумбии Густаво Петро объявил чрезвычайное положение из-за боевых действий между вооружёнными группировками на севере страны. Конфликты развернулись в регионе Кататумбо, где столкнулись бойцы «Армии национального освобождения» (АНО) и бывшие участники «Революционных вооружённых сил Колумбии» (РВСК). Об этом он написал в соцсети X.

Источник: Life.ru

«В стране объявлены чрезвычайное положение и чрезвычайное экономическое положение. Я рассчитываю на поддержку судебной власти», — пишет Петро.

Это решение было принято после того, как в регионе погибли десятки человек, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 17 января Петро заявил о приостановке мирных переговоров с АНО. Президент отметил, что нарушения с обеих сторон конфликта сделали дипломатию невозможной.

Напомним, что АНО и РВСК конфликтуют уже много лет. Столкновения между группировками происходили и в 2023 году.