В Колумбии объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений повстанцев

Это решение было принято после того, как в регионе погибли десятки человек, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 17 января Петро заявил о приостановке мирных переговоров с АНО. Президент отметил, что нарушения с обеих сторон конфликта сделали дипломатию невозможной.