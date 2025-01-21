В Колумбии объявлено чрезвычайное положение из-за столкновений повстанцев

«В стране объявлены чрезвычайное положение и чрезвычайное экономическое положение. Я рассчитываю на поддержку судебной власти», — пишет Петро.
Это решение было принято после того, как в регионе погибли десятки человек, а тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 17 января Петро заявил о приостановке мирных переговоров с АНО. Президент отметил, что нарушения с обеих сторон конфликта сделали дипломатию невозможной.
Напомним, что АНО и РВСК конфликтуют уже много лет. Столкновения между группировками происходили и в 2023 году.